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​Петржела сделал прогноз на Суперкубок России

10 Июля 2023 • 19:18 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 17:00

Футбольный сезон 2023/2024 в России будет открываться в ближайшую субботу, 15 июля. В этот день «Зенит» и ЦСКА сойдутся лицом к лицу в Суперкубке страны. Своими мыслями об этой игре поделился Властимил Петржела, который в своё время тренировал «Зенит».

«Сложно сказать, как сложится игра и сколько будет голов. Я думаю, что игра будет равной, но в конце концов «Зенит» победит», - слова Петржелы на своих страницах приводит sport24.

Петржела добавил, что прогнозирует победу «Зенита» уже по итогам основных 90 минут матча.

«Зенит» и ЦСКА разыграют Суперкубок в Казани. Битва за трофей стартует на «Ак Барс Арене» 15 июля в 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Властимил Петржела
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ЗЕНИТ ЦСКА МОСКВА
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