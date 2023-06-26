Федотов высказался о несостоявшемся переходе Фалькао в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался на тему того, мог ли минувшей зимой в московский клуб перейти известный колумбийский нападающий Радамель Фалькао.

«Эта тема звучала отдалённо. Но в тех реалиях, в которых сейчас находится российский футбол, мне кажется, такой переход тяжело осуществить», — цитирует Федотова «Спорт-Экспресс».

Минувший сезон 37-летний Фалькао провёл в испанском клубе «Райо Вальекано». За команду из Мадрида опытный нападающий забил два гола в 29 матчах.

Фалькао стал известен благодаря своим выступлениям за мадридский «Атлетико» и «Порту». В составе обоих этих клубов колумбиец выигрывал Лигу Европы.Также в карьере футболиста были «Монако», «Ривер Плейт», «Галатасарай», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».