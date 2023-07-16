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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сенников: «На дистанции не вижу у «Зенита» конкурентов»

16 Июля 2023 • 13:26 Комментировать (1)
Зенит
0:0
ЦСКА Москва
окончен после пенальти

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о матче за Суперкубок России, в котором «Зенит» обыграл ЦСКА (0:0, 5:4 – пен).

Эксперт отметил, что игроки «Зенита» ещё не успели набрать форму, поэтому «армейцы» выглядели более подготовленными в плане физики. При этом Сенников признался, что по-прежнему не видит у «Зенита» конкурентов в чемпионате России.  

«На дистанции не вижу у «Зенита» конкурентов, но всё может быть. Болельщики «Зенита» были недовольны игрой команды, но ЦСКА хорошо подготовился. Федотов умеет тактически правильно выстроить схему», — цитирует Сенникова «РБ Спорт».

Свой первый матч в новом розыгрыше РПЛ «Зенит» проведёт 22 июля против «Пари НН». Начало встречи запланировано на 15:15 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Дмитрий Сенников
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Комментарии (1)
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Южный201
16 Июля 2023 в 13:34
У газпром-зенита свой чемпионат с самим с собой,а у остальных свой.Зенит игроков покупает за газпромовское народное бабло...
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