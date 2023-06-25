Каманцев: «Общение с УЕФА есть»

Руководитель судейского департамента РФС Павел Каманцев высказался о взаимодействии с УЕФА.

«Общение с УЕФА есть. Просто общение всегда завязано на какую-то работу. Если вы совместно работаете, ваших судей вызывают, то у вас поле для общения больше. Российские судьи сейчас не вызываются, поле для общения меньше», — заявил российский функционер в интервью «Спорт-Экспрессу». По его словам, все отечественные арбитры готовы к работе по правилам УЕФА, чем выполняется максимум того, на что сейчас способен РФС.

Напомним, что с февраля прошлого года весь российский футбол отстранён от участия в официальных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.