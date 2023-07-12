Корнеев — о Марио Фернандесе: «Игроки имеют право на выбор, но надо следить за своим языком»

Известный функционер Игорь Корнеев поделился мнением о предстоящем переходе бывшего защитника ЦСКА Марио Фернандеса в санкт-петербургский «Зенит».

«Надо следить за своим языком и не говорить, что я никуда и никогда не перейду. А потом ты переходишь…Но игроки, как и все остальные, имеют право на выбор», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

По мнению эксперта, Фернандеса не стоит считать предателем, ведь у него не было действующего контракта с ЦСКА, но свое слово нужно всегда держать.

Ранее в «Зените сообщили, что сейчас 32-летний бразилец с российским паспортом проходит медицинское обследование, после чего должен заключить договор с клубом.