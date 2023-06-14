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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зырянов: «Федотов проделал огромную работу, начиная с «Оренбурга»

14 Июня 2023 • 19:45 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 19:00

Российский тренер новороссийского «Черноморца» Константин Зырянов высказался о своём коллеге Владимире Федотове. Этот специалист, напомним, привёл ЦСКА в прошедшем сезоне к серебру РПЛ и завоёванному Кубку России.

«Начиная с того же «Оренбурга» он проделывал большую работу, в «Сочи» было то же самое, а теперь с ЦСКА. Теперь у него лишь одна цель – это привести ЦСКА к чемпионству, чтобы доказать, что не зря он был признан лучшим тренером», - цитирует Зырянова «Матч ТВ».

Напомним, что Федотов с 2017 по 2019 год возглавлял «Оренбург», позже два года проработал у руля «Сочи» - южан он привёл к серебряным медалям чемпионата России. Летом 2022 года возглавил ЦСКА.

Федотов: «ЦСКА - топ-клуб, прекрасно знаем, какие цели стоят перед нами»

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Константин Зырянов Владимир Федотов Оренбург
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