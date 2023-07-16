В субботу «Зенит» и ЦСКА сражались в Суперкубке России. После нулевой ничьей питерцы взяли верх в серии одиннадцатиметровых ударов. Решающий пенальти реализовал защитник Роберт Ренан, причём бразилец исполнил «паненку».

Пресс-служба «Зенита» показала видео, на котором Ренан в возрасте 15 лет исполняет «паненку» на родине.

Напомним, что «Зенит» выиграл Суперкубок России в восьмой раз.

Ближайший матч «Зенит» проведёт в субботу, 22 июля. Команда Сергея Семака будет играть против «Пари НН» на поле соперника в первом туре Премьер-лиги.