Петржела: «Уход Вендела – не потеря для «Зенита»

Бывший тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела оценил вероятный уход хавбека Маркуса Вендела из клуба.

«Возможный его уход - не потеря для «Зенита», так как для клуба не проблема найти ему замену, в команде и так есть хорошие футболисты», - цитирует Петржелу «Чемпионат».

Напомним, что 25-летний Вендел выступает за «Зенит» уже почти три года карьеры.

Ранее о желании футболиста покинуть Санкт-Петербург заявил наставник питерского клуба Сергей Семак.

Похожие на точку зрения Петржелы слова о Венделе высказал российский эксперт Андрей Канчельскис.