Лепёхин: «Возможно, приход Ду Кейроса – подстраховка для «Зенита»

Бывший игрок питерского «Зенита» Константин Лепёхин оценил недавний приход в команду очередного бразильского игрока – полузащитника Ду Кейроса. По его мнению, пригласив его в «Зенит», менеджмент клуба подстраховывается на случай ухода других легионеров.

«Мы не знаем всех деталей. Может быть, кто-то из нынешнего состава покинет клуб, например Маркус Вендел. Не исключаю, что «Зенит» делает такие трансферы ради подстраховки на будущее», - говорит Лепёхин для Rusfootball.

Ранее Ду Кейрос заявил, что уже приступил к изучению русского языка и даже прошёл несколько уроков.