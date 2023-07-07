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Канчельскис — о Медине: «Переход из ЦСКА в «Спартак» — безобразие»

07 Июля 2023 • 16:15 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 17:00

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о возможном переходе игрока ЦСКА Хесуса Медины в «Спартак».

Эксперт осудил парагвайца, отметив, что во времена его футбольной карьеры игроки, уходившие в стан принципиального соперника, считались предателями.

«Это ужасно, что футболисты переходят к командам-врагам. Я уже ничем не удивляюсь. Переход из ЦСКА в «Спартак» — безобразие. В моё время Фернандес и Медина были бы иудами и предателями», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Кроме того, Канчельскис подчеркнул, что сам бы он никогда не перешёл в «Спартак», так как ранее выступал за киевское «Динамо».

Ранее сообщалось, что уже в воскресенье Медина пройдёт медосмотр для завершения своего перехода в «Спартак». Ожидается, что сумма трансфера 26-летнего футболиста составит 7 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Андрей Канчельскис Хесус Медина
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