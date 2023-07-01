Семак: «Возможно, Кузяев вернётся»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об уходе из петербургского клуба полузащитника Далера Кузяева в связи с истечением срока действия контракта.

По словам Семака, в настоящий момент Кузяев занят поисками работы в Европе, так как хочет попробовать себя в другом качестве. При этом специалист не исключил того, что однажды футболист вернётся в «Зенит».

«Возможно, он вернётся. Мы это уже проходили. Но я желаю и Далеру и Венделу осуществить свою мечту в любимом деле», — цитирует Семака «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что фаворитом в борьбе за 30-летнего россиянина является турецкий «Бешикташ».

В минувшем сезоне Кузяев провёл за «Зенит» 35 матчей, в которых забил пять голов и отдал семь результативных передач.