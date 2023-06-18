Алдонин: «Набабкин же не памятник, чтобы просто так его продлевать»

Экс-полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал продление контракта «красно-синими» с 37-летним ветераном клуба – Кириллом Набабкиным. Напомним, что футболист подписал с «армейцами» новое трудовое соглашение, которое действует до конца следующего сезона.

«Он не памятник, чтобы его просто так продлевать. Свой новый контракт он заслужил потому, что, когда он здоров, он способен усилить игру команды. А ещё дать нагоняй менее опытным товарищам в раздевалке», - рассказал Алдонин «Матч ТВ».

Ранее о новом контракте Набабкина с ЦСКА порассуждал ветеран клуба Владимир Пономарёв.