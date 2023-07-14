​Булыкин: «Зенит» точно нельзя назвать безоговорочным фаворитом в матче с ЦСКА»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от Суперкубка России, в котором «Зенит» встретится с ЦСКА.

«Зенит» - небольшой фаворит в завтрашнем матче, но это матч на Кубок, а они всегда непредсказуемы. «Зенит» точно нельзя назвать безоговорочным фаворитом», - сказал Булыкин.

Битва за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА пройдёт в субботу, 15 июля. Стартовый свисток на «Ак Барс Арене» в Казани прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Напомним, что «Зенит» выиграл три последних Суперкубка страны.