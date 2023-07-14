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​Булыкин: «Зенит» точно нельзя назвать безоговорочным фаворитом в матче с ЦСКА»

14 Июля 2023 • 17:01 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
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Через 23 ч. 5 мин.

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от Суперкубка России, в котором «Зенит» встретится с ЦСКА.

«Зенит» - небольшой фаворит в завтрашнем матче, но это матч на Кубок, а они всегда непредсказуемы. «Зенит» точно нельзя назвать безоговорочным фаворитом», - сказал Булыкин.

Битва за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА пройдёт в субботу, 15 июля. Стартовый свисток на «Ак Барс Арене» в Казани прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Напомним, что «Зенит» выиграл три последних Суперкубка страны.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Дмитрий Булыкин
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ЗЕНИТ ЦСКА МОСКВА
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