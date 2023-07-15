Баста: «Верим в победу ЦСКА»

Известный рэпер и поклонник ЦСКА Василий Вакуленко (Баста) высказался перед стартом матча за Суперкубок России, в котором «армейцы» встретятся с «Зенитом».

«Верим в победу. В год столетия общества ЦСКА показал высокий результат. Для полной коллекции было бы неплохо получить другого соперника в Суперкубке – «Спартак», — приводит слова Вакуленко «Спорт-Экспресс».

В субботу, 15 июля, стартует новый футбольный сезон в России матчем за Суперкубок страны между «Зенитом» и ЦСКА. Начало игры запланировано на 17:00 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию поединка.