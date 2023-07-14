​Федотов рассказал о кадровых проблемах ЦСКА перед Суперкубком

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов перед матчем против «Зенита» в Суперкубке России высказался о кадровых проблемах.

«Карраскаль не полетел из-за травмы колена. Он остался с реабилитологом, готовится к старту чемпионата. Агапов [в матче с «Динамо»] неудачно оступился, повреждение боковой связки. В ближайшее время начнёт работать с мячом.

Кучаев и Обляков? Ребята набирают кондиции, они в обойме. Будем решать насчёт их игрового времени», - сказал Федотов журналистам.

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА стартует 15 июля в 17:00 по московскому времени.