​За ЦСКА в матче с «Зенитом» дебютировал 17-летний игрок

В субботу в Казани на поле «Ак Барс Арены» ЦСКА и «Зенит» сражаются за Суперкубок России. По ходу второго тайма главный тренер «армейцев» Владимир Федотов произвёл замену, выпустив вместо Бактиёра Зайнутдинова Михаила Рядно. Для 17-летнего футболиста это дебют за первую команду ЦСКА.

Основная позиция Михаила Рядно – левый защитник. Также футболист способен действовать слева в полузащите и в центре обороны.

В основное время матча «Зенит» и ЦСКА выявить сильнейшего не смогли – ничья 0:0. Следить за серией пенальти можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.