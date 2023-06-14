Московский «Спартак», по информации парагвайского журналиста Бруно Понта, заинтересовался легионером из состава принципиального соперника – московского ЦСКА. Речь идёт о 26-летнем игроке атаки национальной сборной Парагвая Хесусе Медине.

Как добавляет Понт, помимо «красно-белых», за Мединой наблюдают и в нескольких неназванных клубах АПЛ.

Однако вряд ли переход Медины в стан одного из главных конкурентов «армейцев» будет осуществим – действующее трудовое соглашение игрока с ЦСКА длится ещё два года, а в минувшем сезоне этот игрок атаки помог «красно-синим» 11 голами в 33-х матчах в рамках всех турниров. Также у него восемь ассистов.

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