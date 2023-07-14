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Сенников: «В Суперкубке ЦСКА способен преподнести сюрприз» эксклюзив

14 Июля 2023 • 19:38 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
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Через 19 ч. 43 мин.

Футбольный эксперт Дмитрий Сенников в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от Суперкубка, в котором сыграют «Зенит» и ЦСКА.

- Какие ожидания от Суперкубка?

- Предпочтение отдаю в большей степени «Зениту», потому что это чемпион, хорошая, сбалансированная команда. Плюс питерцы провели довольно цельный предсезонный турнир. Но ЦСКА был одним из лучших в весенней части чемпионата, поэтому не могу сказать, что у него что-то не получится. Москвичи выиграли Кубок России и достойно финишировали, заняв второе место в чемпионате. В одном матче они могут сыграть на результат, показать мастерство.

- «Зенит» хоть и является фаворитом, но у него тоже есть потери в составе. Это создаст проблемы питерцам?

- Проблем хватает, но мы видели неоднозначные матчи ЦСКА против «Динамо» в межсезонье. Все находится в поиске. Основная задача – подготовиться к чемпионату.

- Но Суперкубок – это трофей, который можно завоевать уже сейчас.

- Это понятно, и к матчу надо относиться серьезно, но важно закладывать подготовку так, чтобы ее хватило на весь сезон, и не было провалов. Понятно, что все в сезоне будет зависеть от готовности и состава. Если у кого-то будут ключевые потери, это, конечно, скажется. Мы видели, как «Зенит» провел весеннюю часть. Он играл без особой мотивации, и у него не было лидеров на поле.

- Можно ли ждать сюрпризов от ЦСКА?

- Все возможно. Пока мы не знаем, в каком составе будет «Зенит». Уже на месте по ходу дела будут вноситься какие-то коррективы. Думаю, что больше шансов сыграть завтра будут иметь те футболисты, кто хорошо готов, даже если придется перекраивать связи, которые были весной.

- Медина ушел из ЦСКА, а также из-за травмы не сыграет Карраскаль. Это существенные потери перед Суперкубком?

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- За счет этих футболистов у ЦСКА была обойма. Карраскаль мало играл, наверное, Федотов видит свою схему. Главное, чтобы игроки хорошо взаимодействовали между собой. Тренер нашел свое звено в команде. Это те игроки, которые ему подходят по своим качествам. Футболист может быть и сильнее, но если он не будет правильно играть в схеме, то на поле не выйдет, потому что из-за него может рухнуть вся игра. Поэтому на данный момент Медина и Карраскаль оказались не нужны. Ничего страшного, «армейцы» справятся с этими моментами

- Но трансферов на вход пока нет. Вас это беспокоит?

- Есть перспективная молодежь, которую Федотов иногда использовал в сезоне. Возможно, какую-то ставку он будет делать на своих футболистов – постепенно вводить их в основной состав, давать больше играть.

- Этого недостаточно для решения серьезных задач.

- Заявочная компания продлится до конца августа, так что можно будет усилить какие-то позиции.

- Какой футбол ожидаете увидеть завтра?

- Скорость влияет на все. Надо смотреть, в каких кондициях команды. Если играть медленно, то ты не сможешь победить. Думаю, никто выжидать не будет, это же не матч за чемпионство. Несмотря на то, что Суперкубок – это трофей, я считаю, что в этом матче есть возможность сыграть более раскованно.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Дмитрий Сенников
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