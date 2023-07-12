Нигматуллин оценил переход Медины в «Спартак»

Бывший вратарь российской национальной команды Руслан Нигматуллин высказался о переходе Хесуса Медины в «Спартак».

«Нет никакого смысла осуждать за переход из ЦСКА в «Спартак». Уверен, что Медина значительно усилит «Спартак». Отличный трансфер для «красно-белых». Наверное, у ЦСКА не было никаких шансов удержать игрока в клубе», — заявил участник ЧМ-2002 в интервью «Чемпионату». По мнению эксперта, парагвайцу без разницы, за какой клуб выступать, поскольку он ушёл на более высокую зарплату.

Напомним, что Хесус Медина присоединился к «Спартаку», напрямую перейдя из ЦСКА. Контракт полузащитника рассчитан до 2026 года.