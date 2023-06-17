Петржела: «Зенит» — не европейский топ-клуб и никогда им не был»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела выразил мнение, что «сине-бело-голубых» нельзя назвать европейским топ-клубом.

По мнению чешского специалиста, «Зенит» достиг своего потолка в 2008 году, когда сумел выиграть Кубок и Суперкубок УЕФА.

«Победа в Кубке и Суперкубке УЕФА — огромное достижение для российского футбола, которое вряд ли когда-то повторится. «Зенит» — не европейский топ-клуб и никогда им не был. Может ли стать в будущем? Вряд ли», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Напомним, что «Зенит» является чемпионом последних пяти розыгрышей РПЛ кряду. Однако сейчас у «сине-бело-голубых» нет возможности выступать в еврокубках, так как в прошлом году ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия во всех международных турнирах.