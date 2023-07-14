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Канчельскис поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России

14 Июля 2023 • 22:28 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
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Через 17 ч. 59 мин.

Известный в прошлом футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился своими ожиданиями от матча за Суперкубок.

Как известно, Суперкубок России в субботу, 15 июля, разыграют «Зенит» и ЦСКА. Игра пройдёт в Казани.

По словам Канчельскиса, он не видит фаворита в этом противостоянии. Шансы «Зенита» и ЦСКА экс-игрок сборной России оценил как 50 на 50.

«Точно предвижу голевую игру. Вполне возможна ничья в основное время, и дело дойдёт до серии пенальти. Но голы будут. А кто именно выиграет - не знаю, я не предсказатель», - сказал Канчельскис, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Не пропустите текстовую трансляцию матча «Зенит» - ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Андрей Канчельскис
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