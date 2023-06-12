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Стал известен будущий клуб Ионова слухи

12 Июня 2023 • 00:30 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 19:00

Опытный российский игрок атаки Алексей Ионов не планирует покидать южную часть России.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свои данные, 34-летний футболист намерен продолжить карьеру в «Ростове». За дончан Ионов, к слову, выступал на протяжении трёх лет до перехода в «Краснодар» в 2020 году. Всего за ростовскую команду с 2017 по 2020 год он оформил 18 забитых голов.

Напомним, также об уходе футболиста из «Краснодара» официально объявили и в самом клубе.

Отметим, что в текущем сезоне на счету футболиста семь голов и четыре ассиста в составе «быков» за 38 матчей. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Краснодар Алексей Ионов
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