Опытный российский игрок атаки Алексей Ионов не планирует покидать южную часть России.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свои данные, 34-летний футболист намерен продолжить карьеру в «Ростове». За дончан Ионов, к слову, выступал на протяжении трёх лет до перехода в «Краснодар» в 2020 году. Всего за ростовскую команду с 2017 по 2020 год он оформил 18 забитых голов.

Напомним, также об уходе футболиста из «Краснодара» официально объявили и в самом клубе.

Отметим, что в текущем сезоне на счету футболиста семь голов и четыре ассиста в составе «быков» за 38 матчей.