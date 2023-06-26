Газзаев: «ЦСКА нужно усилиться для борьбы за чемпионство»

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев назвал условие, которое позволит «армейцам» навязать борьбу за чемпионство питерскому «Зениту» в грядущем сезоне. Это активная работа летом над подписанием новых футболистов.

«Клубу необходимо усиление каждой позиции — особенно в обороне и в средней линии, а ещё желательно в атаке усилиться. Именно это позволит навязать борьбу за чемпионство», - цитирует Газзаева «Чемпионат».

Столичные «армейцы» смоги стать вторыми по итогам сезона, забрав серебряные медали РПЛ, а также победить в Кубке России.

​Ранее ветеран ЦСКА Валерий Масалитин высказался о лучших игроках армейского клуба в сезоне.