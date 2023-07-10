Боков: «Я – армеец, Медина – был просто игрок ЦСКА»

Экс-футболист обороны столичного ЦСКА Максим Боков прокомментировал одну из самых громких новостей понедельника – а именно официально оформленный переход Хесуса Медины из ЦСКА в московский «Спартак».

«Тяжело сказать, предательство ли это. Я россиянин, армеец, а Медина – был просто игрок ЦСКА», - рассказал Боков для «Матч ТВ».

Эксперт добавил, что уход Медины вряд ли ослабит «красно-синих» - всё дело в том, что парагваец, по его мнению, не играл большой роли в составе «армейцев».

Напомним, что проведший полтора года в ЦСКА Медина подписал контракт со «Спартаком» на три года.