Непомнящий: «Сейду Думбия – один из лучших легионеров в истории ЦСКА»

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался по поводу 35-летнего Сейду Думбия, который скоро сыграет за столичный ЦСКА в рамках Братского кубка. По мнению специалиста, Думбия является одним из лучших легионеров в истории армейского клуба.

«Игрок-парадокс с удивительной техникой, он мог вести мяч коленями, голенью и чем угодно вообще. Неуклюжий, но забивал почти в каждом матче. Безусловно, один из лучших легионеров в истории ЦСКА», - цитирует Непомнящего «Чемпионат».

Напомним, что Думбия покинул ЦСКА девять лет назад, в 2014 году, перебравшись в «Рому». Позже, в 2015 году ивуариец приходил в ЦСКА в рамках аренды.

​Думбия снова сыграет за ЦСКА