Пономарёв: «Чалову не стоит уходить из ЦСКА и Премьер-лиги»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о будущем нападающего «армейцев» Фёдора Чалова.

По мнению ветерана, 25-летнему футболисту не стоит покидать Россию. Пономарёв считает, что в Европе талантливому форварду не удастся проявить свои лучшие качества, из-за чего он рискует навредить своей карьере.

«Игрок уже пробовал себя в швейцарском чемпионате. Зачем опять окунаться в такую же воду? Зачем ему терять свою игру? Вдруг потеряется он в Европе, вообще будет никакой. Не дай бог, ещё сломается. Вот и всё, закончится всё на этом для него», — приводит слова Пономарёва Betonmobile.ru.

В минувшем сезоне Чалов провёл за ЦСКА 41 матч, забил 24 гола и отдал шесть результативных передач. Сейчас портал Transfermarkt оценивает российского нападающего в 12 миллионов евро.