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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Тарханов: «Зениту» в следующем сезоне будет сложнее, чем в предыдущем» эксклюзив

15 Июля 2023 • 21:30 Комментировать
Зенит
0:0
ЦСКА Москва
окончен после пенальти

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о «Зените», который в субботу выиграл Суперкубок России. 

«Конечно, «Зениту» в следующем сезоне будет сложнее, чем в предыдущем. С каждым годом соперники становятся сильнее, конкуренция увеличивается. «Зенит» - это раздражитель для всех, так что все стараются составить ему конкуренцию», - сказал Тарханов.

Напомним, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов. Первый матч нового чемпионата команда Сергея Семака проведёт 22 июля – против «Пари НН» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Тарханов
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