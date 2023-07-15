Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о «Зените», который в субботу выиграл Суперкубок России.

«Конечно, «Зениту» в следующем сезоне будет сложнее, чем в предыдущем. С каждым годом соперники становятся сильнее, конкуренция увеличивается. «Зенит» - это раздражитель для всех, так что все стараются составить ему конкуренцию», - сказал Тарханов.

Напомним, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов. Первый матч нового чемпионата команда Сергея Семака проведёт 22 июля – против «Пари НН» на выезде.