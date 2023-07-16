Гладилин похвалил Кержакова

Михаил Кержаков, голкипер питерского «Зенита», провел великолепный матч в финале Суперкубка России - так считает бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин, Вратарь питерского клуба сумел отразить два одиннадцатиметровых удара в исполнении игроков армейцев, что и стало залогом победы.

- Кержаков доказал, что он в полном порядке. Выручил, играл очень спокойно и уверенно. Кого ставить в ворота — это дело тренера. Семак уже опытный тренер, если нужен будет какой-либо вратарь — возьмут, - цитирует слова Гладилина Газета.Ru.

Питерский клуб выиграл Суперкубок России в восьмой раз - это рекорд российского чемпионата.