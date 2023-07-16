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Гладилин похвалил Кержакова

16 Июля 2023 • 06:28 Комментировать
Зенит
0:0
ЦСКА Москва
окончен после пенальти

Михаил Кержаков, голкипер питерского «Зенита», провел великолепный матч в финале Суперкубка России - так считает бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин, Вратарь питерского клуба сумел отразить два одиннадцатиметровых удара в исполнении игроков армейцев, что и стало залогом победы.

- Кержаков доказал, что он в полном порядке. Выручил, играл очень спокойно и уверенно. Кого ставить в ворота — это дело тренера. Семак уже опытный тренер, если нужен будет какой-либо вратарь — возьмут, - цитирует слова Гладилина Газета.Ru.

Питерский клуб выиграл Суперкубок России в восьмой раз - это рекорд российского чемпионата. 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Михаил Кержаков Валерий Гладилин
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