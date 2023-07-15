В матче за Суперкубок России по футболу встречаются «Зенит» и ЦСКА.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Зенит - ЦСКА Москва
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Протокол игры
Кержаков Михаил•Дуглас Сантос•Чистяков Дмитрий•Ренан Роберт•Караваев Вячеслав•Барриос Вильмар•Кейрос Эдуардо•Клаудиньо•Малком Филипе•Мантуан Густаво•Кассьерра Матео
Акинфеев Игорь•Мойзес•Дивеев Игорь•Виллиан Роша•Зайнутдинов Бактиёр•Мендес Виктор•Зделар Саша•Гайич Милан III•Мухин Максим•Чалов Фёдор•Заболотный Антон
15 июля. Стадион "Ак Барс Арена" (Казань).
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