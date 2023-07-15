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«Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 эксклюзив

15 Июля 2023 • 16:30 Комментировать
Зенит
0:0
ЦСКА Москва
1 1.90 X 3.70 2 3.90
1-й тайм

В матче за Суперкубок России по футболу встречаются «Зенит» и ЦСКА.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Зенит0:0ЦСКА Москва
Кержаков МихаилДуглас СантосЧистяков ДмитрийРенан РобертКараваев ВячеславБарриос ВильмарКейрос ЭдуардоКлаудиньоМалком ФилипеМантуан ГуставоКассьерра Матео
Запасные: Ерохин АлександрКоваленко АлександрСергеев ИванВасильев Дмитрий АлексеевичБакаев ЗелимханАлип НуралыСутормин АлексейАдамов АрсенКруговой ДанилГойло НикитаМостовой АндрейВасютин Александр
Акинфеев ИгорьМойзесДивеев ИгорьВиллиан РошаЗайнутдинов БактиёрМендес ВикторЗделар СашаГайич Милан IIIМухин МаксимЧалов ФёдорЗаболотный Антон
Запасные: Рядно МихаилЯковлев Владислав ГеннадьевичЛукин МатвейШайхутдинов ВладимирЕрмаков НикитаГайч АдольфоНосков ЕгорКисляк МатвейОбляков ИванКучаев КонстантинНабабкин КириллТороп Владислав
15 июля. Стадион "Ак Барс Арена" (Казань).
Текстовая трансляция 
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Евро-Футбол.Ру,
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ЗЕНИТ ЦСКА МОСКВА
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