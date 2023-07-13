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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бородюк назвал четыре клуба, которые будут бороться за чемпионство с «Зенитом»

13 Июля 2023 • 19:28 Комментировать
Зенит
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ЦСКА Москва
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15.07 17:00

Известный тренер Александр Бородюк высказался о том, кто может составить конкуренцию «Зениту» в новом сезоне чемпионата России.

«Пока реальных конкурентов сложно найти. Но если уйдут ведущие иностранцы из «Зенита» — тогда разговор будет. А так побороться могут ЦСКА, «Спартак», «Динамо», «Локомотив», — приводит слова Бородюка «Матч ТВ».

По итогам прошлого сезона «Зенит» стал чемпионом России с отрывом от ЦСКА (2-е место) на 12 очков.

Открытие нового футбольного сезона в России состоится уже в субботу, 15 июля. В этот день «Зенит» и ЦСКА разыграют Суперкубок страны. Старт РПЛ запланирован на 21 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Динамо Москва Александр Бородюк
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