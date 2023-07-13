Бородюк назвал четыре клуба, которые будут бороться за чемпионство с «Зенитом»

Известный тренер Александр Бородюк высказался о том, кто может составить конкуренцию «Зениту» в новом сезоне чемпионата России.

«Пока реальных конкурентов сложно найти. Но если уйдут ведущие иностранцы из «Зенита» — тогда разговор будет. А так побороться могут ЦСКА, «Спартак», «Динамо», «Локомотив», — приводит слова Бородюка «Матч ТВ».

По итогам прошлого сезона «Зенит» стал чемпионом России с отрывом от ЦСКА (2-е место) на 12 очков.

Открытие нового футбольного сезона в России состоится уже в субботу, 15 июля. В этот день «Зенит» и ЦСКА разыграют Суперкубок страны. Старт РПЛ запланирован на 21 июля.