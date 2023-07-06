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Колыванов не считает возможный переход Марио Фернандеса в «Зенит» предательством

06 Июля 2023 • 14:47 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 17:00

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов высказался о возможном переходе экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

Эксперт признался, что удивлён таким выбором бразильского футболиста, так как ранее он на протяжении долгих лет защищал цвета ЦСКА. При этом Колыванов не стал называть поступок 32-летнего Фернандеса предательством.

«Карьера игрока, очень коротка. Он вправе выбирать... Ну, тут, с одной стороны, конечно, ЦСКА для него много сделал... Но в принципе у «Зенита» есть защитники. Не знаю, почему так получилось. Может ослабить хотят ЦСКА (смеётся)?» — цитирует Колыванова Rusfootball.info.  

Специалист также отметил, что вероятный приход Фернандеса как минимум не ослабит действующего чемпиона России.

Напомним, Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В составе «армейцев» футболист три раза выигрывал чемпионат России и единожды становился обладателем Кубка страны.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Игорь Колыванов Марио Фернандес
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ЗЕНИТ ЦСКА МОСКВА
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