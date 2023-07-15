Семак прокомментировал слухи о лишнем весе Марио Фернандеса

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с ЦСКА.

- Вопрос насчет Марио Фернандеса. Можете опровергнуть или подтвердить информацию о том, что лишний вес мешает ему презентацию провести?

- Это точно бред, это точно я могу подтвердить, что лишний вес ему не мешает. Всё идет по плану, будут официальные новости, я думаю, тогда будем разговаривать.

- Один выигранный матч в предсезонной турнире, потеря Кузяева, подвисший Вендел, травма Родригао - как во всей этой истории оцените состояние команды в начале сезона?

- Нормальное состояние, каждый сезон так начинается с определенных изменений. Новые вводные, будем работать, будем стараться заменить ушедших и работать с теми, кто остался. А сама подготовка прошла прекрасно. Прекрасный турнир. Те задачи, которые были поставлены в плане набора формы, посмотреть игроков, кто в каком состоянии, все выполнены, поэтому всё нормально.