Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кузнецов рассказал, какие игроки нужны ЦСКА

04 Июля 2023 • 12:06 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 17:00

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением о том, какие позиции следует усилить московскому клубу перед началом нового сезона.

По мнению специалиста, «армейцы» нуждаются в быстром и забивном нападающем, а также в опытном центральном защитнике.

Кроме того, Кузнецов отметил, что ЦСКА не помешает футболист в середину поля, умеющий обострять и забивать голы. Эксперт посоветовал ЦСКА искать усиления в Сербии, Болгарии и Южной Америке.

«Есть Зделар и Мендес, они хороши в подыгрыше и в отборе, но нужен хавбек, который может обострять и забивать. Если мы посмотрим статистику Саши и Виктора, то мы не будем в восторге от их коэффициента полезных действий в атаке», — приводит слова Кузнецова Metaratings.

Напомним, что по итогам минувшего сезона ЦСКА завоевал серебряные медали чемпионата России, а также стал обладателем Кубка страны.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Дмитрий Кузнецов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ЦСКА МОСКВА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Июля
14:13 · Россия. Премьер-лига
Агент Чебеджи: «Не уверен, что «Бешикташ» способен заплатить за Зайнутдинова больше 6 миллионов евро»
13:54 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Думаю, что с Хохловым «Сочи» будет боеспособной командой» 1
13:44 · Россия. Премьер-лига
Газзаев: «ЦСКА нужно было сделать всё возможное для возвращения Фернандеса»
13:41 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Слуцкий — слабый тренер, его забыли и хорошо»
13:22 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Сейчас задача «Спартака» не усилить команду, а под красивые рассказы распилить бюджет» 2
13:22 · Россия. Премьер-лига
​Джикия объяснил, почему носит маску
13:10 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Кузяеву нечего ловить в «Зените» - развития нет»
13:06 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» хочет подписать ещё одного бразильца
13:02 · Россия. Премьер-лига
Рианчо оценил нынешний состав «Спартака»
12:55 · Россия. Премьер-лига
«Фламенго» озвучил позицию по трансферу Вендела
12:42 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис рассказал, что думает об интересе «Спартака» к Санчесу
12:36 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Интер» - прекрасный вариант для Сперцяна»
12:35 · Россия. Премьер-лига
Деспотович оценил игру Дзюбы за «Локомотив» 1
12:28 · Россия. Первая лига
«СКА-Хабаровск» показал форму на сезон 2023/24 официально
12:15 · Россия. Премьер-лига
Агент Фернандеса: «Cкорее всего, Марио не будет в ЦСКА»
Все новости
Рекомендуем