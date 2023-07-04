Кузнецов рассказал, какие игроки нужны ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением о том, какие позиции следует усилить московскому клубу перед началом нового сезона.

По мнению специалиста, «армейцы» нуждаются в быстром и забивном нападающем, а также в опытном центральном защитнике.

Кроме того, Кузнецов отметил, что ЦСКА не помешает футболист в середину поля, умеющий обострять и забивать голы. Эксперт посоветовал ЦСКА искать усиления в Сербии, Болгарии и Южной Америке.

«Есть Зделар и Мендес, они хороши в подыгрыше и в отборе, но нужен хавбек, который может обострять и забивать. Если мы посмотрим статистику Саши и Виктора, то мы не будем в восторге от их коэффициента полезных действий в атаке», — приводит слова Кузнецова Metaratings.

Напомним, что по итогам минувшего сезона ЦСКА завоевал серебряные медали чемпионата России, а также стал обладателем Кубка страны.