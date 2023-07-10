Сутормин отреагировал на информацию о возможном переходе в ЦСКА

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин отреагировал на информацию о своём возможном переходе в ЦСКА.

Ранее мы сообщали о том, что трансфер 29-летнего футболиста во много будет зависеть от того, перейдёт ли в «Зенит» защитник Марио Фернандес.

«Что я могу думать о слухах про ЦСКА? (Смеётся) У меня контракт с «Зенитом», — цитирует Сутормина «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Сутормин провёл за «Зенит» 20 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Действующий контракт полузащитника с петербургским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 1,8 миллиона евро.