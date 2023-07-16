Ерохин: «По матчу за Суперкубок можно понять, что в новом сезоне «Зениту» легко точно не будет»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о победе над ЦСКА (0:0, 5:4 — пен) в матче за Суперкубок России.

По мнению Ерохина, прошедшая игра показала, что в предстоящем сезоне «Зениту» легко не будет.

«По матчу за Суперкубок с ЦСКА можно понять, что в новом сезоне «Зениту» легко точно не будет. Было очень важно удачно начать новый сезон», — цитирует Ерохина «Чемпионат».

Напомним, что «Зенит» является чемпионом последних пяти сезонов чемпионата России. Свой первый матч в новом розыгрыше РПЛ «сине-бело-голубые» проведут 22 июля против «Пари НН». Начало — в 15:15 по московскому времени.