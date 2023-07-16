Газзаев: «ЦСКА нужен креативный полузащитник»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался об уходе из «армейского» клуба полузащитника Хесуса Медины, который перебрался в «Спартак».

По мнению специалиста, парагваец не был системообразующим игроком ЦСКА, поэтому его уход нельзя назвать серьёзной потерей для команды. При этом Газзаев подчеркнул, что «армейцам» в проигранном «Зениту» матче за Суперкубок России не хватило креативного полузащитника в атаке.

«В Суперкубке на этой позиции отлично сыгран Зайнутдинов. Единственное — ЦСКА не хватило исполнителя, который бы доставлял мячи Чалову. «Армейцам» нужен атакующий креативный полузащитник», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Свой первый матч в новом розыгрыше РПЛ ЦСКА проведёт 22 июля против «Урала». Начало встречи запланировано на 13:00 по московскому времени.