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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газзаев: «ЦСКА нужен креативный полузащитник»

16 Июля 2023 • 09:30 Комментировать
Зенит
0:0
ЦСКА Москва
окончен после пенальти

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался об уходе из «армейского» клуба полузащитника Хесуса Медины, который перебрался в «Спартак».

По мнению специалиста, парагваец не был системообразующим игроком ЦСКА, поэтому его уход нельзя назвать серьёзной потерей для команды. При этом Газзаев подчеркнул, что «армейцам» в проигранном «Зениту» матче за Суперкубок России не хватило креативного полузащитника в атаке.  

«В Суперкубке на этой позиции отлично сыгран Зайнутдинов. Единственное — ЦСКА не хватило исполнителя, который бы доставлял мячи Чалову. «Армейцам» нужен атакующий креативный полузащитник», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Свой первый матч в новом розыгрыше РПЛ ЦСКА проведёт 22 июля против «Урала». Начало встречи запланировано на 13:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Газзаев Хесус Медина
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