​Клаудиньо выразил недовольство заменой

В субботу «Зенит» и ЦСКА разыгрывают Суперкубок России. По ходу второго тайма главный тренер питерской команды Сергей Семак сделал замену, выпустив Андрея Мостового вместо Клаудиньо. Бразилец после ухода с поля разводил руки в стороны и показывал тренерам, что он недоволен своей заменой. В итоге Клаудиньо не остался на скамейке запасных, а направился в раздевалку.

Следить за концовкой матча между «Зенитом» и ЦСКА можно в текстовой трансляции, которую проводит LiveResult. Игра проходит на стадионе «Ак Барс Арене» в Казани.

Добавим, что матчи первого тура чемпионата России пройдут с 21 по 23 июля включительно.