Обляков обратился к своим одноклубникам и болельщикам ЦСКА

Иван Обляков, один из лучших игроков второй половины прошедшего сезона РПЛ обратился к своим партнёрам по команде после победы в Кубке России. Слова обращения он опубликовал в своём Telegram-канале.

«Спасибо за поддержку всем нашим болельщикам, моей семье и моим близким. Спасибо команде за этот победный путь, что мы прошли вместе. Теперь небольшой отдых и снова за работу, чтобы в следующем сезоне быть еще сильнее, радуя вас новыми победами», - пишет Обляков.

Напомним, что ЦСКА в минувшем сезоне стал серебряным призёром РПЛ, а в минувшее воскресенье, 11 июня стал обладателем Кубка России в восьмой раз в клубной истории.

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