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Петржела: «Бывшие игроки «Зенита» будут завидовать Кержакову, потому что он получил работу за границей, а они — нет»

17 Июня 2023 • 11:15 Комментировать (1)
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 19:00

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о назначении экс-нападающего «сине-бело-голубых» Александра Кержакова на пост наставника сербского «Спартака».

Чешский специалист пожелал Кержакову успехов, отметив, что в Сербии его ожидает непростая работа. Также Петржела призвал болельщиков «Зенита» не злиться на легенду клуба за то, что он возглавил «Спартак».

«Не стоит болельщикам «Зенита» злится на Кержакова. Думаю, они никак к этому не отнесутся, а некоторые бывшие игроки «Спартака» из Москвы и «Зенита» будут завидовать Александру. Он получил работу за границей, а они — нет», — цитирует Петржелу Sport24.

Напомним, что ранее Кержаков возглавлял «Пари НН» и «Кармиотиссу». В кипрском клубе российский тренер проработал меньше двух месяцев.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Властимил Петржела Александр Кержаков Спартак Суботица
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ЗЕНИТ ЦСКА МОСКВА
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Комментарии (1)
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Cruyff
17 Июня 2023 в 11:22
он уже был за границей и что тоже самое касается и Тихонова поработали пару месяцев и адъю
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