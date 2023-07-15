Ерохин: «Победы никогда не надоедают»

Питерский «Зенит» начал очередной сезон российского футбола с победы в Суперкубке России, хотя и добыта она была лишь после исполнения серии пенальти, ибо основное время игры завершилось вничью, причем, по мнению многих, ЦСКА играл куда интереснее и заслуживал победы в большей степени.

Но Александр Ерохин, полузащитник питерского клуба, не обращает на это внимание и наслаждается успехом.

- Можно сказать, что это никогда не надоест — эмоции отличные. Как в первый раз? Можно сказать и так — но то, что было в прошлом, остаётся в истории. Сегодня очередной этап для команды «Зенит», которая выиграла свой восьмой Суперкубок, - цитирует слова Ерохина Championat.com.