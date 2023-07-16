​Суперкубок России: В РФС сообщили о рекордном доходе

Футбольный сезон в России был открыт в субботу вечером. В матче за Суперкубок «Зенит» обыграл ЦСКА в серии пенальти после ничьей со счётом 0:0.

Кирилл Терёшин, который в Российском футбольном союзе занимает должность директора по мероприятиям, сообщил «Спорт-Экспрессу» о рекордном доходе за счёт проведения Суперкубка. Матч принёс почти 200 миллионов рублей.

Напомним, что битва между «Зенитом» и ЦСКА проходила в Казани на стадионе «Ак Барс Арена».

Добавим, что игры первого тура нового сезона Российской премьер-лиги пройдут с 21 по 23 июля включительно.