Орлов: «Зениту» не стоит беспокоиться за вратарскую позицию»

Известный журналист, комментатор и болельщик питерского «Зенита» Геннадий Орлов уверен, что чемпиону России нет повода беспокоиться за вратарскую позицию.

«Семак доверяет Кержакову, что очень важно. В команде кто‑то второй должен подрастать и то, что воспитанник «Зенита» Гойло вернулся — это очень хорошо. Полагаю, в клубе не должны беспокоиться теперь за позицию вратаря», - цитирует Орлова телеканал «Матч ТВ».

Напомним, Гойло прямо сейчас дебютирует за основной состав «Зенита» в товарищеском матче против бакинского «Нефтчи». Следите за событиями матча на портале LiveResult, ведётся текстовая онлайн-трансляция.