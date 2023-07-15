Колосков — о Суперкубке: «Оба клуба могли действовать чуть смелее в атакующей фазе»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился комментарием о матче за Суперкубок России, в котором «Зенит» обыграл ЦСКА.

«Никто не ждал голевой феерии, так как команды только вкатываются в сезон, но, наверное, оба клуба могли действовать чуть смелее в атакующей фазе», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

По мнению функционера, ЦСКА выглядел лучше «Зенита» по моментам, у «сине-бело-голубых» не было шансов для взятия ворот.

В основное время «Зенит» и ЦСКА не смогли открыть счет, но в серии послематчевых пенальти подопечные Сергея Семака оказались сильнее (5:4).

В первом туре РПЛ «Зенит» сыграет с «Пари НН», а ЦСКА — с «Уралом».