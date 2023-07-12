Алексей Сафонов — о Марио Фернандесе: «ЦСКА решил сэкономить на агентских выплатах и потерял игрока сборной»

Российский агент Алексей Сафонов прокомментировал предстоящий переход защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

«ЦСКА решил сэкономить несколько тысяч на агентских выплатах и потерял игрока сборной. Гинер не виноват, что Фернандес не вернулся, там Орешкин во все вопросы влезает», — приводит слова Сафонова Legalbet.

Ранее сообщалось, что ЦСКА отказался платить агенту Фернандеса запрашиваемую сумму, а через некоторое время представитель бразильца сообщил боссам «армейцев» о переходе защитника в санкт-петербургский «Зенит».

Напомним, Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. Последней командой игрока был «Интернасьонал», за который он сыграл в пяти матчах.