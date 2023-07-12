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Алексей Сафонов — о Марио Фернандесе: «ЦСКА решил сэкономить на агентских выплатах и потерял игрока сборной»

12 Июля 2023 • 17:38 Комментировать (1)
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 17:00

Российский агент Алексей Сафонов прокомментировал предстоящий переход защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

«ЦСКА решил сэкономить несколько тысяч на агентских выплатах и потерял игрока сборной. Гинер не виноват, что Фернандес не вернулся, там Орешкин во все вопросы влезает», — приводит слова Сафонова Legalbet.

Ранее сообщалось, что ЦСКА отказался платить агенту Фернандеса запрашиваемую сумму, а через некоторое время представитель бразильца сообщил боссам «армейцев» о переходе защитника в санкт-петербургский «Зенит».

Напомним, Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. Последней командой игрока был «Интернасьонал», за который он сыграл в пяти матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Евгений Гинер Алексей Сафонов Марио Фернандес Максим Орешкин
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Комментарии (1)
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Cruyff
12 Июля 2023 в 17:56
какой сборной и в его то 33 какая ему сборная теперь Карпин после 30 в сборную не вызывает
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