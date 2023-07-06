Деменко: «Фернандес принесёт пользу «Зениту»

Бывший игрок «Зенита» Максим Деменко поделился мнением о возможном переходе экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в петербургский клуб.

Ранее сообщалось, что все стороны уже согласовали сделку по переходу 32-летнего футболиста в «Зенит».

Деменко выразил уверенность в том, что Фернандес принесёт много пользы «Зениту», так как нынешним летом ряд игроков «сине-бело-голубых» собираются покинуть клуб.

«Я теперь понимаю, почему сорвалась сделка и он всё-таки не пошёл в ЦСКА. Видимо, ему хорошие условия предложили. Он поможет «Зениту», в любом случае», — цитирует Деменко «Газета.Ру».

Напомним, Фернандес защищал цвета ЦСКА в период с 2012 по 2022 год. В общей сложности за «красно-синих» защитник провёл 329 матчей, забил 11 голов и отдал 47 результативных передач.

Отметим, что уже 15 июля «Зенит» и ЦСКА разыграют между собой Суперкубок России. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.