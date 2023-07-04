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В ЦСКА рассказали о переговорах по возвращению Фернандеса

04 Июля 2023 • 16:24 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 17:00

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на слова агента защитника Марио Фернандеса Жорже Машаду о том, что 32-летний футболист вряд ли вернётся в московский клуб, за который он ранее выступал на протяжении 10 лет.

По словам Брейдо, точка в этом вопросе всё ещё не поставлена, так как ЦСКА продолжает искать возможности вернуть бразильского футболиста. Специалист также подчеркнул, что сейчас всё зависит от дальнейших действий агента Фернандеса.

«ЦСКА — не благотворительная организация. Считаем сюрреалистичной ситуацию, при которой мы в принципе должны платить за Марио. При этом, с учётом исключительного уважения и любви к нашей легенде, даже в сложившейся ситуации мы готовы искать компромисс, что мы и делаем», — написал Брейдо в телеграм-канале.

Напомним, Фернандес покинул ЦСКА летом прошлого года, так как решил приостановить игровую карьеру. В декабре он вернулся в футбол, перейдя в «Интернасьонал» на правах аренды. Однако в апреле текущего года защитник ушёл из бразильского клуба по личным причинам.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Марио Фернандес Жорже Машаду Кирилл Брейдо
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