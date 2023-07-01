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Семак: «Ду Кейрос мне понравился»

01 Июля 2023 • 22:16 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 17:00

Наставник питерского «Зенита» Сергей Семак оценил игру новичка команды – бразильского полузащитника Ду Кейроса. Он, напомним, вышел в сегодняшнем матче против бакинского «Нефтчи» (3:1) в стартовом составе.

«Ду Кейрос мне понравился. По расположению на поле, по движению. Во втором тайме его пришлось заменить, просто он долго не играл», - сказал Семак в эфире телеканала «Матч ТВ», добавив, что у молодого бразильца очень большой потенциал.

Напомним, что Ду Кейрос – это вторая часть ещё зимнего обмена между «Зенитом» и «Коринтиансом». Полгода назад в рамках этой сделки в Санкт-Петербург перебрался защитник Роберт Ренан, обратной дорогой в Бразилию отправился форвард Юри Алберто.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Ду Кейрос
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