Семак: «Ду Кейрос мне понравился»

Наставник питерского «Зенита» Сергей Семак оценил игру новичка команды – бразильского полузащитника Ду Кейроса. Он, напомним, вышел в сегодняшнем матче против бакинского «Нефтчи» (3:1) в стартовом составе.

«Ду Кейрос мне понравился. По расположению на поле, по движению. Во втором тайме его пришлось заменить, просто он долго не играл», - сказал Семак в эфире телеканала «Матч ТВ», добавив, что у молодого бразильца очень большой потенциал.

Напомним, что Ду Кейрос – это вторая часть ещё зимнего обмена между «Зенитом» и «Коринтиансом». Полгода назад в рамках этой сделки в Санкт-Петербург перебрался защитник Роберт Ренан, обратной дорогой в Бразилию отправился форвард Юри Алберто.