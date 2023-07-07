ЦСКА отклонил предложение «Бешикташа» по Зайнутдинову

ЦСКА отклонил предложение «Бешикташа» по трансферу казахстанского полузащитника Бактиёра Зайнутдинова.

Как сообщает «Чемпионат», турецкий клуб предложил за Зайнутдинова 3 миллиона евро плюс около 3 миллионов в виде бонусов. ЦСКА же не намерен рассматривать продажу своего футболиста менее чем за 6 миллионов евро.

Напомним, Зайнутдинов выступает за ЦСКА с лета 2020 года, ранее он защищал цвета «Ростова» и «Астаны». Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Казахстана в 6 миллионов евро.

В минувшем сезоне полузащитник повёл за «красно-синих» 27 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.