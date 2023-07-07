Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА отклонил предложение «Бешикташа» по Зайнутдинову

07 Июля 2023 • 13:47 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 17:00

ЦСКА отклонил предложение «Бешикташа» по трансферу казахстанского полузащитника Бактиёра Зайнутдинова.

Как сообщает «Чемпионат», турецкий клуб предложил за Зайнутдинова 3 миллиона евро плюс около 3 миллионов в виде бонусов. ЦСКА же не намерен рассматривать продажу своего футболиста менее чем за 6 миллионов евро.

Напомним, Зайнутдинов выступает за ЦСКА с лета 2020 года, ранее он защищал цвета «Ростова» и «Астаны». Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Казахстана в 6 миллионов евро.

В минувшем сезоне полузащитник повёл за «красно-синих» 27 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Бешикташ Бактиёр Зайнутдинов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ЦСКА МОСКВА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Июля
14:15 · Россия. Премьер-лига
Агент Гарре: «В данный момент по Бенжамину у нас нет ни одного предложения»
14:01 · Россия. Премьер-лига
Чинквини: «Работа в «Спартаке» стала отличным опытом для Ваноли»
13:58 · Россия. Премьер-лига
Экс-тренер «Спартака» Рианчо: «Готов рассмотреть предложения из РПЛ»
13:55 · Россия. Премьер-лига
​Журналист из Испании: «Из-за Мостового «Сельта» вылетела в Сегунду, Карпин лучше»
13:47 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА отклонил предложение «Бешикташа» по Зайнутдинову
13:41 · ФНЛ-2. Группа 4
​Карадениз возглавил «Рубин-2» официально
13:35 · Россия. Премьер-лига
Салихова высмеяла переход Фернандеса в «Зенит»
13:34 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Пари НН» Александров — о Горлове: «Возможно, ему было непросто работать именно с нашей командой»
13:33 · Россия. Премьер-лига
​Широков верит, что ЦСКА и «Спартак» бросят вызов «Зениту»
13:27 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал, когда Родригао присоединится к «Зениту»
13:22 · Россия. Премьер-лига
Бородюк высказался о переходе Фернандеса в «Зенит»
13:17 · Россия. Премьер-лига
Дуглас Сантос: «Всегда ходят слухи об интересе из Англии, из Германии, но ничего конкретного нет»
13:16 · Россия. Премьер-лига
​Широков не стал называть Абаскаля хорошим тренером
13:10 · Россия. Премьер-лига
​Галактионов высказался о будущем Изидора
12:58 · Россия. Премьер-лига
​Новый исполнительный директор «Спартака» назвал свою задачу
Все новости
Рекомендуем