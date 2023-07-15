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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Терехин поделился прогнозом на Суперкубок России

15 Июля 2023 • 02:44 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
1 1.90 X 3.70 2 3.90
Через 13 ч. 18 мин.

Два сильнейших клуба по итогам прошедшего сезона сыграют между собой в Суперкубке России - «Зенит» и ЦСКА. Своим мнением о том, как может пройти матч, поделился Олег Терехин - бывший футболист московского «Динамо». Терехин не ждет открытый футбол, но при этом уверен, что основное время не решит исход игры и придется играть дополнительные тридцать минут.

- Это же борьба за Суперкубок, поэтому шашки наголо команды, конечно, играть не будут. Все-таки на кону трофей. Поэтому открытый футбол, думаю, соперники показывать не будут. Мне кажется, здесь будет ничья в основное время, - цитирует слоа бывшего футболиста Rusfootball.info.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Олег Терёхин
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