​Малком: «Мог бы сыграть лучше»

Бразильский нападающий питерского «Зенита» Малком считает, что его игра против ЦСКА была не лучшей. Он уверен, что может выступать много лучше, хотя его бледное выступление не помешало «Зениту» вырвать победу и взять Суперкубок России - уже в четвертый раз кряду.

- Не совсем доволен своей игрой. Знаю, что мог бы проявить себя лучше. Но самое главное, что победили и везём кубок в Санкт-Петербург, - цитирует слова бразильского нападающего издание «Чемпионат».

Российский чемпионат начнется в конце следующей недели, в первом туре питерский клуб сыграет в гостях против «Пари НН».